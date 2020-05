Denúncias e dúvidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus domina os atendimentos na Ouvidoria da Prefeitura de Belo Horizonte, é o que revela um levantamento divulgado pelo executivo municipal na terça-feira (12).

O estudo, realizado entre os dias 18 de março e 18 de abril, apontou que 94% do total de 15.992 demandas recebidas eram assuntos referentes à Covid-19. São cerca de 530 manifestações por dia.



De acordo com a PBH, os números triplicaram depois do começo da pandemia na cidade e são inéditos. As demandas levantadas estão sendo tratadas de forma especial.



“A Ouvidoria recebia, em média, 3,5 mil manifestações mensais antes do início da pandemia da Covid-19. As novas manifestações estão sendo tratadas em regime especial de atendimento, mediante interação permanente com os órgãos municipais responsáveis para sua avaliação, apuração e providências. Em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção (SMSP), buscamos agilizar o atendimento das demandas de denúncias de descumprimento das normas do isolamento social, na orientação dos cidadãos e estabelecimentos”, destacou Gustavo Nassif, subcontrolador de Ouvidoria.

Decreto

O subcontralador da Ouvidoria disse ainda que a maioria das denúncias tem relação com o Decreto Municipal 17.304/2020, publicado no dia 17 de março e que teve novas diretrizes nas semanas seguintes. Entre as normas, o documento determina o fechamento dos estabelecimentos considerados não essenciais na cidade e obriga que a população use máscaras.

“Ressalta-se que a população de Belo Horizonte se mostrou insatisfeita com o funcionamento irregular ou indevido, especialmente, de bares, igrejas e call-centers. Esses estabelecimentos foram identificados pela Ouvidoria, como aqueles com maior incidência, dentre as denúncias recebidas”, explicou Nassif.



De acordo com a Prefeitura, os moradores de Belo Horizonte endereçaram à ouvidoria 8.705 denúncias relacionadas ao descumprimento das normas de isolamento social vigentes no município.





Saúde

O levantamento apontou ainda assuntos direcionados para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foram destaque. “A maioria das manifestações direcionadas diz respeito aos estabelecimentos que, mesmo autorizados a funcionar, descumpriam as orientações de prevenção e redução dos riscos de contágio, estabelecidas nas normas municipais de combate à atual pandemia”, ressaltou.

Como denunciar

As denuncias na Ouvidoria podem ser feitas por telefone, no Disque 156, ou pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte.

Leia também:

Com 298 novos casos, Minas bate recorde de confirmações de Covid em 24 horas; mortes chegam a 135

Mudança no comportamento das pessoas no frio pode contribuir com a propagação do coronavírus

Vândalos arrancam a cabeça de estátua da Praça Rui Barbosa no Centro de Belo Horizonte