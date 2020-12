Já é Ano Novo na Austrália e em vários países da Ásia. Os lindos fogos de artifício que sempre iluminam a virada australiana aconteceram, mas sem o público tão acostumado a acompanhá-los no porto abaixo da Casa da Ópera de Sidney.

Já na Nova Zelândia, país que está com o quadro de Covid sob controle - são apenas 25 mortes, a última registrada há mais de três meses -, a festa aconteceu com público, shows e fogos na SkyTower e luzes na Ponte do Porto, em Auckland, cidade mais populosa do país.