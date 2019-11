A cantora Pabllo Vittar irá participar como jurada em um dos episódios do programa alemão Queen of Drags. O reality estreia no país nesta quinta-feira, 14.



O programa é baseado no Ru Paul’s Drag Race, disponível na Netflix, em que um grupo de drag queens passa por uma série de desafios para conquistar diversos prêmios. O reality já possui 11 temporadas e é um sucesso mundial.



Os jurados fixos do Queen of Drags são a modelo alemã Heidi Klum, a cantora austríaca Conchita Wurst e Bill Kaulitz, vocalista da banda Tokio Hotel.



Recentemente Pabllo tornou-se a primeira drag queen a ser premiada pelo MTV Europe Music Awards. A premiação ocorreu em 3 de novembro na Espanha.