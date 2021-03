O padre Fábio de Melo informou, por meio do Instagram, que a mãe dele, Ana Maria de Melo Silva, morreu na manhã deste sábado (27), aos 83 anos. Ela estava intubada na UTI do Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com Covid-19 desde o dia 15 de março, e não resistiu às complicações.

Muito abalado, padre Fábio de Melo lamentou a perda da dona Ana. "Minha mãe partiu hoje. Logo cedo, como quem tem pressa de viver a eternidade. A mim resta a dor térrea, o ferimento que rasga o corpo e a alma. Ela me deu a vida num Sábado de Ramos, como hoje. Nossa simbiose reuniu as regras do nascer e do morrer", escreveu o padre na rede social.

Dona Ana chegou a tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus no dia 4 de março. Pelas redes sociais, padre Fábio de Melo contou que ela foi contaminada dias antes e, assim que ela foi internada, ele pediu orações aos fiéis.

O religioso agradeceu à mãe pela cumplicidade ao longo de todos esses anos e demonstrou muita gratidão e carinho. "Obrigado, minha dona Ana! Só Deus e nós sabemos o quanto fomos um do outro. Uma pertença que me fez sofrer, sorrir, amar, aprender, conjugar todos os verbos que tornaram válida a aventura de nossa existência. Seguirei hospedando sua memória, levando tudo o que couber dentro de mim”.