A Mitsubishi acaba de apresentar a linha 2021 de seu utilitário-esportivo Pajero Sport, que se credencia como topo de linha da marca no Brasil, superando até mesmo o famoso Pajero Full. Vendida em duas versões, HPE e HPE-S, seus preços foram ajustados para R$ 291.990 e 318.990.

A grande novidade ficou por conta do novo desenho da seção frontal, que passa a seguir a linha de design dos modelos Eclipse Cross e Outlander, com faróis afilados e luzes auxiliares nas extremidades dos para-choques. Na traseira, as lanterna foram redesenhadas, mas ainda “escorrem” em direção ao para-choque. O novo desenho atenua, mas não resolve o estranho design das luzes posteriores.

Sob o capô, o jipão não apresenta novidades. Aliás, nem é preciso. Quem já dirigiu esse paquiderme japonês sabe que seu conjunto mecânico é capaz de ir e voltar de qualquer lugar sem que ele titubeie. O Pajerão é equipado com motor turbodiesel 2.4 de 190 cv e 43,9 mkgf de torque, combinado com caixa automática de oito marchas e tração 4x4 Super Select II 4WD, com seletor eletrônico e caixa reduzida.

A capacidade fora de estrada é evidenciada também pelo conjunto de suspensão extremamente robusto, com curso bastante elevado. O eixo rígido na traseira é herança da irmã L200. Pode não ser a melhor opção para quem busca conforto, mas te garante sair inteiro numa trilha acidentada, como se estivesse manobrando no estacionamento de um shopping.

Em termos de conteúdos, a Pajero Sport pode ser equipada, na versão topo de linha, com central multimídia de 8 polegadas (com Android Auto, Apple CarPlay, Navegador GPS nativo, comandos de voz, duas portas USB e uma porta HDMI).

A versão topo de linha ainda inclui quadro de instrumentos digital, revestimento totalmente em couro, teto solar, porta-malas elétrico com sensores no para-choque, controle de cruzeiro adaptativo (ACC) e tudo mais que se espera de um carro que R$ 318 mil.

Entre os itens de segurança figuram sete bolsas (incluindo airbag de joelhos para o motorista), assim como controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e também auxílio em declive, que mantém a velocidade constante numa descida de baixa aderência.