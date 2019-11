Um zoológico de Berlim, na Alemanha, informou nesta terça-feira, 12, que o panda gigante Jiao Qing foi submetido a uma tomografia computadorizada no último dia 7. A medida foi necessária para confirmar que animal tem um rim menor que o outro.



Aos nove anos de idade e pesando 110 quilos, o urso passou pelo exame sob efeito de anestesia.



Ele foi avaliado por especialistas do Instituto de Pesquisa em Zoológico e Vida Selvagem da cidade de Leibniz. Ao todo, sete pessoas participaram da ação, entre cientistas e tratadores.



No Facebook, a instituição publicou uma foto do momento em que Jiao Qing estava na máquina de exame:



A diferença no tamanho dos rins foi identificada em um ultrassom anterior e confirmada na tomografia. Os médicos ainda não sabem se o rim menor está funcionando normalmente, o que será avaliado em um exame de urina.



Jiao Qing é pai de filhotes gêmeos nascidos em 31 de agosto deste ano, que estão bem de saúde, segundo o zoológico.