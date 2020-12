As vidas perdidas em função da pandemia do novo coronavírus chegaram a 176.628 na atualização divulgada pelo Ministério da Saúde nesse sábado (5). Nas 24 horas desde o boletim de sexta-feira (4), foram registradas 664 novas mortes. O painel do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 marcava 175.964 óbitos. Ainda há 2.183 falecimentos em investigação.

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia atingiu 6.577.177. Entre sexta-feira e esse sábado, as autoridades de saúde notificaram 43.209 novos diagnósticos positivos de Covid-19. Na sexta, o painel da pasta trazia 6.533.968 casos acumulados.

Os dados fazem parte do balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado no início da noite deste sábado (5). Os totais são resultado da consolidação de informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde.

Ainda conforme a atualização do órgão, há 639.186 pacientes em acompanhamento. Outras 5.761.363 pessoas já se recuperaram da doença.

Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou que após mais de um mês sem altas, um boletim epidemiológico confirmou um novo movimento de crescimento das curvas de casos e mortes em consequência do vírus.

Normalmente, os casos são menores aos domingos e segundas-feiras em função da dificuldade de alimentação pelas secretarias estaduais de saúde. Já às terças-feiras, eles podem subir mais em função do acúmulo de registros atualizado.

Estados

A lista dos estados com mais mortes pela Covid-19 é encabeçada por São Paulo (42.969), Rio de Janeiro (23.099), Minas Gerais (10.283), Ceará (9.693) e Pernambuco (9.140). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (732), Roraima (744), Amapá (826), Tocantins (1.179) e Rondônia (1.593).

Leia mais:

Covid-19: estados e municípios pedem coordenação nacional em vacinação

Bienal do Livro de SP começa segunda em edição totalmente virtual