Na véspera do Dia do Trabalhador, celebrado neste 1ºde maio no país e no mundo, o anúncio do IBGE de que a taxa de desemprego brasileira ficou em 12,2% no primeiro trimestre do ano, 10,5% acima da apontada no trimestre anterior e atingindo 12,9 milhões de pessoas, assustou empresários, analistas e a própria população.

Afinal, o salto se deu de janeiro a março, antes que os efeitos da Covid-19 tivessem impacto mais forte n a economia. A tendência é de que no próximo balanço, referente a abril, maio e junho, o volume de desocupados seja muito maior.

Também ontem, contudo, a celebração, pela Federação das Indústrias de Minas (Fiemg) e representantes de sindicatos de metalúrgicos do Estado, de uma Convenção Coletiva para preservação de milhares de empregos trouxe alento, em tempos de tamanha crise. Ao todo, o acordo deve envolver 180 mil trabalhadores de 4 mil empresas, em 150 cidades mineiras.

Segundo o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, a convenção é um “marco histórico” no Brasil e aumenta benefícios de ações já anunciadas pelas MPs 936 e 972, que regulamentam mudanças em contratos para dar estabilidade aos trabalhadores. “É um acordo significativo com vantagens para empregadores e trabalhadores. O momento patronal e laboral é de preservação da vida e dos empregos”, afirmou o dirigente.

“Firmamos mecanismos para garantir empregos e dar capacidade para as indústrias ficarem de pé”, destacou, lembrando que documentos semelhantes, com vigência até 31 de dezembro, foram firmados em setores como os de vestiário, calçados e joalherias em Minas.

Entre as adequações trazidas pela convenção, estão itens como a regulamentação do teletrabalho; redução de jornada e salário e suspensão de contratos, com segurança jurídica;e compromisso com os cuidados com a saúde do funcionário, atendendo à risca as orientações da OMS. As empresas também devem adotar escalas, revezamentos e alterações de jornadas para reduzir o fluxo de trabalhadores.