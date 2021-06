O ambiente domiciliar mudou com a pandemia. Os casais passaram a conviver mais tempo sob o mesmo teto e, muitas vezes, as diferenças começaram a incomodar.

Um dos reflexos foi o aumento do número de divórcio no Brasil. No segundo semestre de 2020 foi registrado um crescimento de 15% em relação ao mesmo período de 2019.

Os dados do Colégio Notarial do Brasil — Conselho Federal (CNB/CF) revelam que 43,8 mil casais entraram com processos de divórcio. O aumento do número de divórcios foi constatado em 22 estados e no Distrito Federal.

O advogado, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Antônio Marcos Nohmi, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre esse crescimento no número de divórcio e sobre os direitos de cada parte, nesta segunda-feira (7), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.