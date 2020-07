Em toda a capital é possível ver salas e lojas à venda. Cenário que antecede a pandemia de Covid-19

Não é necessário ser especialista no mercado imobiliário para constatar a situação. Antes mesmo da pandemia de Covid-19 e seus efeitos, as placas de 'Vende-se' em lojas e escritórios de Belo Horizonte se tornaram uma realidade cada vez mais comum. Diferentemente do que ocorre no segmento residencial, que mantém o ritmo de retomada, os principais indicadores que envolvem a oferta de imóveis comerciais na capital traduzem o fenômeno em números.

Levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria com o Grupo Zap, mostra que BH é a terceira cidade entre as 10 pesquisadas (oito capitais, além de Niterói, no estado do Rio, e Campinas, em São Paulo) com a maior queda no valor médio do imóvel comercial no acumulado dos últimos 12 meses: 3,11%. Perde apenas para Porto Alegre (5,18%) e Rio de Janeiro (4,24%). O preço médio do metro quadrado (R$ 7.038) é o terceiro mais baixo da lista, 17% abaixo da média nacional (R$ 8.478).

Além disso, o número de unidades vendidas em junho deste ano é 23,20% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, segundo dados da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais (CMI)/Secovi. Neste caso, já com o impacto econômico provocado pelo novo coronavírus, que tende a tornar a situação do segmento ainda mais preocupante nos próximos meses.

"Num momento como o atual, em que vários investimentos deixaram de ser atraentes, o imóvel ganha força por sua solidez. Mas agora, entre adquirir uma sala comercial e um apartamento para ter renda com o aluguel, por exemplo, eu fico com o segundo. O cenário já era de queda e tende a ficar pior, com várias empresas fechando as portas, ou repensando sua estrutura. O dinheiro para de circular. Quem trabalha com 10 salas, vai diminuir para cinco, e assim por diante", exemplifica o especialista em direito imobiliário e colunista do Hoje em Dia Kênio Pereira.

Excesso de oferta

Para ele, o movimento negativo começou a se desenhar com a desaceleração econômica após o boom iniciado em 2008. "A oferta vem sendo muito maior do que a demanda. E vários grandes empreendimentos comerciais recentes hoje têm ocupação mínima. Foram concebidos para um outro momento da economia, algo que, especialmente no Brasil, muda muito rápido. A partir de 2014, teve início uma retração, o mercado entrou num ciclo negativo e o país deixou de ser a bola da vez para o investidor internacional. E a pandemia apenas piora o quadro. A tendência é de que as construtoras engavetem os projetos de empreendimentos empresariais", prevê.

