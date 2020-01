No Vaticano, o Papa Francisco celebrou na manhã desta quarta-feira (1) a primeira missa do ano, na Basílica de São Pedro. Francisco denunciou o uso e abuso das mulheres na sociedade moderna e pediu o fim da exploração do corpo feminino.

O chefe da Igreja Católica disse ainda que as mães que emigram para oferecer um futuro melhor aos seus filhos não podem ser desprezadas.

O Papa pediu também desculpas por se ter irritado com o aperto de mão demasiado forte que uma mulher lhe deu, na terça-feira, na Praça de São Pedro.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz