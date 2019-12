Parceria deve garantir crédito a pequenos e

médios empreendedores mineiros



O presidente do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sergio Gusmão, assinou na terça-feira (10), um acordo de intenções inédito entre o banco mineiro e a Companhia Espanhola de Financiamento para o Desenvolvimento, Cofides. A parceria foi oficializada em Madri, Espanha, onde o executivo também palestrará em dois painéis da COP 25, a conferência sobre mudanças climáticas da ONU, que se encerra nesta sexta-feira (13/12).

O acordo com a Cofides representa um primeiro passo para a entrada de capital espanhol no financiamento, especialmente, de pequenas/médias empresas sediadas em Minas. A partir do acordo, o BDMG buscará identificar, entre seus clientes, oportunidades que possam se enquadrar na necessidade e interesse da Cofides, para dar continuidade às tratativas para futuras operações de crédito entre as partes. Atualmente, em termos mundiais, a Cofides tem capacidade de mobilizar um volume de recursos superior a 2,5 bilhões de euros.

"O BDMG tem buscado diversificar a origem de seus recursos por meio de parcerias com organismos internacionais. Esta parceria com a Cofides é mais um avanço nesse sentido ao estabelecer uma relação de cooperação mútua para a promoção do desenvolvimento de pequenas e médias que apresentem ligação direta ou indireta com conteúdo espanhol", afirma Sergio Gusmão. Recentemente, em outubro, o BDMG realizou a maior captação internacional da história do Banco – 100 milhões de euros contratados do Banco Europeu de Investimento (EIB), para o financiamento de projetos de energias renováveis em Minas.

Em Madri, o BDMG e EIB também assinaram um memorando de entendimento para compartilhar experiências e melhores práticas em áreas e setores de interesse comum, reforçando ainda mais a cooperação entre as duas instituições.

Ainda em Madri, o BDMG será o único banco de desenvolvimento regional brasileiro a ter voz nas discussões da COP 25, a conferência sobre mudanças climáticas da ONU. O presidente Sergio Gusmão palestrará em dois fóruns, organizados por instituições internacionais, como o BID, o IDFC - International Development Finance Club.