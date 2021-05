O corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, seguiu em cortejo pelas ruas do centro da capital paulista após ter sido velado, neste domingo (16), na sede da prefeitura, no Viaduto do Chá.

Parentes seguiram de carro o caminhão do Corpo de Bombeiros e apoiadores e simpatizantes acompanharam a passagem pelas vias da cidade. Um grupo maior ficou concentrado na avenida Paulista.

Covas morreu às 8h20 deste domingo (16), aos 41 anos, em decorrência do câncer da transição esôfago-gástrica e de complicações do tratamento. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês. O vice-prefeito Ricardo Nunes assume definitivamente o cargo.

O velório, na sede da prefeitura, foi restrito a familiares e a um grupo pequeno de amigos. A missa de corpo presente foi celebrada pelo padre Rosalvino, da Obra Social Dom Bosco. A cerimônia, no hall monumental do prédio, foi acompanhada por Ricardo Nunes e pelo governador João Doria.

O enterro será no Cemitério do Paquetá, em Santos, cidade natal de Covas. Lá também está sepultado Mário Covas, ex-governador do Estado e avô de Bruno, morto em decorrência de um câncer.