O trecho "Juntos e Shallow Now", cantado por Paula Fernandes e Luan Santana, virou alvo de críticas, paródias e memes nas redes sociais nos últimos dias. Parte das reclamações sobre a versão em português para o grande sucesso de Lady Gaga e Bradley Cooper veio da falta de sentido do verso, que, em tradução literal, significa "juntos e raso agora". Mas os comentários negativos não abalaram os cantores.



"Foi um pedaço que optamos por manter. E é um tributo. Eu queria acompanhar a linha melódica que ela fez. Se eu fosse cantar em português, este 'now' seria 'agora'. O brasileiro canta isso intuitivamente... ninguém cantaria 'shallow agora'", disse Paula Fernandes em entrevista ao G1. "Se não gostou, não entre no meu perfil", completou.



A sertaneja destacou também que muitas pessoas não entendem inglês e que música é difundida pelo sentimento que passa, e não, necessariamente, pelo conteúdo. "Ela pode emocionar de várias formas. Muitas vezes, quando você traduz, vê que a letra não tem nada a ver. Mas a música é mais que isso. É como o cheiro, uma coisa mais profunda, que remete a lembranças e sensações".

Vencedora do Oscar e um dos maiores hits de 2019, a canção original "Shallow" está no filme "Nasce Uma Estrela", interpretada por Lady Gaga e Bradley Cooper. No longa-metragem, a personagem de Gaga deixa o emprego de garçonete para entrar na carreira de artista, enquanto Copper interpreta um cantor renomado enfrenta problemas com alcoolismo. Na versão de Paula Fernandes, a canção conta a história de uma tentativa de reconciliação.

Em seu perfil do Instagram, Paula disse que tem se divertido com os memes. Confira:

O termo "Juntos e Shallow Now" virou um meme nas redes sociais e vários perfis fizeram questão de brincar com o novo termo. Veja alguns:

Juntos e shallow now pic.twitter.com/MNjVCnjU7h — Whindersson (@whindersson) May 20, 2019

eu: vamos ficar "Juntos e Shallow Now"



pessoa: https://t.co/zQbBfFkVel — Jaime Alex (@JaimeAl1606) May 23, 2019

Juntos e Shallow Now pic.twitter.com/BFtF8UMKn9 — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) May 22, 2019

Confira o clipe da música original, composta por Lady Gaga para o filme "Nasce uma estrela":

* Com Estadão Conteúdo