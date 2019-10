A Prefeitura de Belo Horizonte irá realizar, em breve, um concurso público para contratar 558 profissionais da área de saúde, entre agentes comunitários, técnicos, dentistas, psicólogos, médicos, entre outros. O edital sobre a licitação referente à contratação da empresa que ficará responsável pelo certame foi publicado na semana passada e, nele, constam algumas informações sobre os profissionais que serão integrados ao quadro da prefeitura. O processo de pregão eletrônico será realizado no dia 5 de novembro.



Ainda não foi divulgada a data para a abertura das inscrições nem para a realização da prova, mas já há informações sobre as vagas no edital da Secretaria Municipal de Fazenda. Os vencimentos podem chegar a R$ 8.158, para médico generalista, e R$ 6.613, para fiscal sanitário de nível superior – ambas oportunidades com jornadas de 40 horas semanais.



Veja mais informações sobre as vagas e os cargos que estarão presentes no concurso, incluindo os dados sobre reserva de oportunidades para candidatos negros e com deficiência (toque nas imagens para vê-las ampliadas):

Os conteúdos programáticos das provas variam conforme o cargo pretendido. Veja o que está previsto para o que será exigido:

