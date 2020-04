A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou neste domingo (12) que vai adquirir 1,5 milhão de máscaras para serem distribuídas à população de vilas e aglomerados da cidade, para ampliar a prevenção contra a pandemia do novo Coronavírus.

De acordo com a administração municipal, o Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 - composto pelos médicos infectologistas Carlos Starling, Estevão Urbano e Unaí Tupinambás e chefiado pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto - solicitou ao prefeito Alexandre Kalil a distribuição das máscaras.

O início do processo de compra e operações acontece a partir desta segunda-feira (13), de acordo com a prefeitura, que reforça: o uso de máscaras não altera a necessidade da manutenção do isolamento social.

Belo Horizonte tem seis mortes e 349 casos do novo coronavírus confirmados, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Conforme decreto municipal, somente o comércio considerado essencial (como supermercados, padarias, farmácias e clínicas) podem abrir as portas. Restaurantes e lanchonetes podem funcionar para entregas em domicílio.

Leia mais:

MP quer informações sobre o retorno do trabalho de servidores da rede estadual de educação