Por meio de edital, a Prefeitura de Belo Horizonte notificou 25.166 profissionais autônomos contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Os valores, por trimestre, são de R$ 238,20 para os de nível superior e de R$ 119,10 para os demais níveis.

O imposto deverá ser quitado a partir de 5 de abril em parcela única ou em quatro prestações (5 de abril, 5 de julho, 5 de outubro deste ano em 5 de janeiro de 2021).

“Foram realizados 14.961 lançamentos para contribuintes autônomos de nível superior e 10.205 lançamentos de contribuintes autônomos dos demais níveis. Os profissionais autônomos de nível superior devem pagar R$ 238,20 por trimestre; e para os demais profissionais autônomos, o valor do tributo é de R$ 119,10 por trimestre”, explica Ervio de Almeida, diretor de lançamentos e desonerações tributárias da Secretaria Municipal de Fazenda.

Segundo a PBH, "para pagar o tributo, o contribuinte deve acessar a página da Secretaria Municipal de Fazenda no portal do município, buscar pelo item Guias – ISSQN – Profissional Autônomo e clicar em 'Onde solicitar' para iniciar a impressão do documento".

“O pagamento do ISSQN fora dos respectivos prazos de vencimento implicará na incidência de juros e multa previstos na legislação municipal. Os contribuintes terão o prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do edital, no dia 5 de março, para apresentar reclamação contra o lançamento”, alerta Almeida.