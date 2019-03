A Prefeitura de Belo Horizonte realiza palestras gratuitas neste mês de março para pequenos empreendedores e para quem pretende dar os primeiros passos em busca do próprio negócio. Entre os temas estão a regularização junto à Vigilância Sanitária e emissão de nota fiscal.

As inscrições gratuitas podem ser feitas pela internet ou no ponto de atendimento do Sebrae no BH Resolve (rua Caetés, 342, Centro), das 8h às 17h. É neste endereço que acontecem as palestras.

Confira o cronograma:

Microempreendedor Individual (MEI): como se formalizar

18 de março, das 14h às 16h. Inscrições aqui

Licenciamento da Vigilância Sanitária: como se regularizar. Passo a passo na Rede SIM

14 de março, das 14h às 16h. Inscrições aqui

Como funciona a nova emissão de nota fiscal de prestação de serviço

28 de março, das 14h às 16h. Inscrições aqui