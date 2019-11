A Prefeitura de Belo Horizonte publicou, nesta quarta-feira (6), o edital referente a um concurso público para formação de cadastro de reserva e provimento dos cargos públicos efetivos no Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB). São mais de 300 vagas para várias carreiras, como médico, enfermeiro, cirurgião dentista, técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta, entre outros. Os salários podem chegar a R$ 5.139,80.

As inscrições deverão ser feitas entre os dias 7 de janeiro e 10 de fevereiro de 2020 pelo site www.dedalusconcursos.com.br. As provas objetivas acontecem no dia 29 de março e o certame prevê reservas de vagas para pessoas pardas e pretas e para quem tem deficiência.

O edital não especifica o valor da taxa de inscrição. Quem fizer a solicitação da isenção na taxa deverá comprovar que está desempregado ou que estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) há pelo menos 45 dias.

Das mais de 300 vagas disponibilizadas pelo certame, 191 são para técnicos de enfermagem. As especialidades médicas mais requisitadas no concurso são intensivista (18 vagas) e clínico geral (56). Confira no edital a lista com todas as oportunidades e quais são os conteúdos programáticos que serão cobrados na prova de conhecimentos específicos para cada vaga. Os aprovados poderão ser convocados em até dois anos.

Veja o cronograma previsto no edital para o concurso:

