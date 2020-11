Seis das 17 cidades mineiras com apenas um candidato à prefeitura já têm seus novos chefes do Executivo. Para serem eleitos, eles precisavam apenas de um voto. Mas já tinham conquistado bem mais que isso.

É o caso do candidato à reeleição em Nova União, na Grande BH, Aílton (Avante), que já computava exatos 2.035 votos.

Em Pintópolis, no Norte de Minas Ley Lopes (Patriota) teve mais de 1.200. Bosquinho (PP) também já tinha 3.826 dos votos válidos em Itinga, no Vale do Jequitinhonha, conforme os dados parciais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os outros municípios que tiveram apenas um postulante ao cargo e que já estão eleitos são Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste, onde Edson Vitela (PSB) já contabilizou 8.890, e Ibitiúra de Minas, no Sul do Estado, que elegeu Alexandre (Pros) com pelo menos 1.636 votos.

Na mesma região, Consolação terá Rogilson como o próximo prefeito da cidade. Por lá, com 100% das urnas apuradas, o candidato obteve 1.224 votos.

Leia Mais:

Alexandre Kalil é reeleito prefeito de Belo Horizonte

Polícia Federal apura vazamento de dados de servidores do TSE

Sem aperto de mãos, mas com santinhos pelo chão: confira como foi a votação em BH