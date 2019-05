O presidente Jair Bolsonaro celebrou no Twitter o casamento do filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), comemorado no fim da tarde e início da noite deste sábado (25), em uma casa de festas em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Às 17h15, o presidente usou a rede social para cumprimentar o noivo, que se uniu à psicóloga Heloisa Wolf.



"25/maio, casamento do 03. Que Deus proteja essa família que se forma nessa data. Aos 35 anos Eduardo entra no time dos homens sérios (kkkkk)", escreveu o presidente, que publicou junto com o texto uma foto dele com o filho, na festa.

