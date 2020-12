O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi ao Twitter dar parabéns à capital mineira por seu 123º aniversário, comemorado neste sábado (12). O líder do Executivo pontuou que BH vive um momento turbulento, devido à pandemia do Covid-19 que impactou no sistema de saúde e na economia da cidade.

O 123º ano de Belo Horizonte foi um dos mais difíceis de sua história. Além de parabenizar a todos que constroem nossa cidade, agradeço a paciência e a determinação da maior parte da população. Confio que, nos próximos aniversários, teremos muito a comemorar. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) December 12, 2020

No entanto, o prefeito se mostra confiante que esse período, que ele classifica como um dos mais difíceis da história da capital, passará e que os próximos aniversários serão bem melhores.

A pandemia do Covid-19 já matou 1.736 pessoas em Belo Horizonte e contaminou outras 57.330. Hoje, a cidade está com 56,7% de taxa de ocupação dos leitos de UTI dedicados ao tratamento do coronavírus.

