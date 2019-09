Peritos da Polícia Civil retornaram neste domingo (14) ao Hospital Badim, na zona norte do Rio, onde um incêndio na quinta-feira (12) matou 11 pacientes. O trabalho de perícia, iniciado no sábado (13), deve ser focado hoje no subsolo da unidade, onde acredita-se que o fogo tenha começado no final de tarde de quinta-feira.

O trabalho de perícia havia sido suspenso ontem porque o subsolo estava alagado, em decorrência do trabalho do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas.

O prédio do Hospital Badim atingido pelo incêndio foi interditado ontem pela Defesa Civil. Segundo a assessoria da unidade, a interdição foi necessária para que as equipes dos bombeiros e da Polícia Civil trabalhassem com mais tranquilidade.

Os corpos das 11 vítimas começaram ontem a ser liberados pelo Instituto Médico-Legal (IML) e alguns deles estão sendo enterrados hoje em diversos cemitérios do Rio de Janeiro.

