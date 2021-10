Um mês depois de abrir sua 50ª loja em Minas Gerais, no Big Shopping, em Contagem, a rede varejista Pernambucanas reforçou seu plano de investimentos no Estado ao reinaugurar, nesta terça-feira (20), a unidade da rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte, endereço que a companhia mantém há 21 anos. Além da completa reforma do espaço e modernização da estrutura de atendimento, essa unidade passa a contar com o Espaço Disney, uma área de 500 metros quadrados com decoração inspirada nos personagens das marcas Mickey & Amigos, Disney Princesas, Frozen, Marvel e Star Wars. É o segundo espaço entregue no país, o outro fica em São Paulo. A ideia é que os clientes se sintam estimulados a tirarem fotos para postar nas redes sociais. Para isso, o espaço é montado com cenários e displays que remetem aos personagens da Disney Princesas, Frozen e Mickey & Amigos. O local conta ainda com TV e puffs para adultos e crianças assistirem os filmes da Disney +.

Mesmo com a chuva que caiu durante todo o dia na capital, a entrega da loja deixou o CEO da empresa, Sergio Borriello, satisfeito. “Queríamos dar esse presente para Belo Horizonte”, disse.

A reinauguração da unidade da rua São Paulo é o terceiro grande aporte da Pernambucanas este ano em Minas. Em julho, a rede inaugurou a loja da rua Rio de Janeiro, no Centro de Belo Horizonte, e, no mês passado, a unidade do Big Shopping, em Contagem.

De acordo com Borriello, Minas Gerais tem papel central nos projetos de crescimento e expansão das Pernambucanas. “Em Minas caberia ainda mais umas 20 a 30 lojas”, detalha. A rede varejista Pernambucanas foi fundada há 113 anos. A marca está presente em mais de 300 cidades do país de 12 Estados e Distrito Federal com 430 lojas. São ao todo 14 mil empregados. Com 50 lojas no total, Minas Gerais é o segundo Estado com mais unidades, atrás apenas de São Paulo.