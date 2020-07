Uma semana após a paralisação nacional dos motoboys e entregadores de aplicativos, que também foi realizada em Belo Horizonte, o site Mercado Mineiro divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa com os valores das taxas de entrega e dos fretes praticados na capital mineira.

A constatação é de que os valores das taxas de entrega caíram em relação a julho de 2016, quando os preços foram analisados, tomando por base a cotação padrão de uma entrega de um envelope da avenida Raja Gabaglia, na região Centro-Sul, até a Praça Sete, no hipercentro de BH. Apesar de a manifestação da última quarta-feira (1º) ter como foco os aplicativos de delivery, a pesquisa, realizada nos dias 2 e 3 de julho, consultou os valores de cerca de 60 empresas e profissionais de entregas, para verificar a remuneração na área.

O levantamento corrobora uma das reclamações dos entregadores, que também solicitam melhoria nas questões de segurança para a categoria. Se há quatro anos o preço médio era de R$ 18,35 no trajeto, esse valor passou para R$ 16,85. O coordenador do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, enfatizou ainda que nesses quatro anos o preço médio do litro de gasolina em Belo Horizonte saltou de R$ 3,578 para R$ 4,062, reduzindo ainda mais a margem de lucro para os entregadores. “Com isso, fica claro que o serviço é extremamente útil, mas está pouco valorizado. Os aplicativos de entrega de fato vieram para ajudar os consumidores, mas ao mesmo tempo não podem explorar os profissionais”, pontua Feliciano Abreu.

Motoboys fizeram paralisação na semana passada; em BH, manifestação partiu da praça da Assembleia

A pesquisa também avaliou o valor do frete para entregas próximas, em que constatou um aumento de de R$15,43 passou para R$16,05, um aumento de 4%.

Remuneração dos aplicativos

Os entregadores fizeram a manifestação na semana passada criticando a forma como são dados os repasses dos aplicativos para a categoria. “A verdade é que muitos de nós viraram escravos dos aplicativos. Por corridas de dez quilômetros, por exemplo, estão pagando R$ 5. Quando a tarifa sobe, não chega a R$ 8”, disse Cristiano Ferreira, de 46 anos, conhecido entre os colegas como “Motoboy Cristiano”, de 46 anos.

A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que tem entre seus associados as empresas iFood, 99 e Uber, informou que as “plataformas de delivery operam sistemas dinâmicos e flexíveis, que buscam equilibrar as necessidades de entregadores, de restaurantes e de usuários” e citou o contexto da pandemia de Covid-19 como fator que dificulta a situação dos entregadores, em virtude da competição acentuada pela absorção de mais trabalhadores na área.

“As ações de combate à crise foram desenvolvidas mesmo em um cenário de acirramento da competição entre empresas e aumento expressivo no número de entregadores. Diante de um cenário econômico crítico como o da pandemia da Covid-19, a flexibilidade dos aplicativos foi essencial para que centenas de milhares de pessoas, entre entregadores, restaurantes, comerciantes e micro empresas, tivessem uma alternativa para gerar renda e apoiar o sustento de suas famílias”, diz em nota a Amobitec.