Uma pesquisa por amostragem com coleta de porta em porta, que visa a mapear o cenário da pandemia no país, vai testar mais de 200 mil brasileiros. O objetivo é identificar se pessoas contaminadas pelo coronavírus têm anticorpos ou desenvolveram resposta imunológica após tomar a vacina.

A dinâmica de transmissão do vírus também está sendo avaliada na segunda fase da Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 (PrevCOV), desenvolvida pelo Ministério da Saúde, em parceria com instuições privadas. Os dados vão ajudar a aperfeiçoar as ações de saúde pública.

A primeira fase do levantamento começou em maio e foi feita com voluntários que agendaram o exame de sangue junto ao Ministério da Saúde.

Poliana Amaral, gerente de Operações do grupo Pardini, um dos parceiros no levantamento, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre a pesquisa, nesta segunda-feira (23), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.