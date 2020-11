Pesquisa realizada com 605 pessoas em Ibirité, na Grande BH, apontou que 49,5% dos entrevistados acreditam que o candidato Toninho Pereira (Partido Progressista), que já foi prefeito da cidade por três mandatos, deverá vencer as eleições municipais deste ano.

De acordo com o levantamento, elaborado pelo Multidados e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MG-00946/2020, o segundo colocado, William Parreira (Avante), aparece com 28,3%. Pessoas indecisas ou que não responderam somam 20,6% dos ouvidos.

Conforme o instituto, o estudo quantitativo foi feito entre segunda (9) e quinta-feira (12) e tem margem de erro de 3%. Já o intervalo de confiança é de 94%.

Em seguida, vêm os candidatos Professor Enos Pontes (PSOL), com 0,7%; João César (PL), com 0,4%; Daniel Sérgio (PSL), com 0,3% e Henrique Lazarotti (PT), com 0,2%.

Outras questões

Em relação à pergunta "Qual o seu candidato(a) a Prefeito se as eleições fossem realizadas hoje?", 33,4% responderam que escolheriam Toninho. Em seguida, 26,5% apontaram William. Pessoas que afirmaram votar em nenhum, nulos ou brancos somaram 9,2%; e indecisos ou não responderam foram 28,4%.

Já em resposta à questão "Qual dos candidatos a Prefeito(a) possui maior rejeição?", William Parreira apareceu com 29%; Toninho Pinheiro com 18,4%; e Daniel Sérgio com 4,5%.

Por fim, à pergunta "Qual dos candidatos a Prefeito(a) realiza mais ações de propaganda?", 45,4% disseram que William Parreira realiza mais ações de propaganda. Em seguida, veio Toninho Pinheiro, com 36,6%.