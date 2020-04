Pesquisa revela que 65% da população é a favor do isolamento social

Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que 65,1% dos brasileiros são a favor das medidas de isolamento social em combate à pandemia do novo coronavírus do modo que está sendo feito. Já 31,1% dos entrevistados são contra e querem o fim da medida. Outros 3,8% não souberam responder ou não opinaram.

O instituto ouviu 2.372 pessoas, em 6 e 7 de abril, em 26 estados e o Distrito Federal. O grau de confiança é de 95%. A margem de erro é três pontos.

Bolsonaro x Mandetta

A pesquisa ainda questionou os entrevistados sobre o trabalho desempenhado pelos gestores federais da crise no país. Para 57,6% deles, as informações passadas pelo ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta são mais confiáveis que as do presidente Jair Bolsonaro, que registrou 37,5%.

O levantamento apontou ainda que Bolsonaro não está conduzindo a crise da Covid-19 de maneira adequada. Entre os entrevistados, 56,2% responderam ‘não’ ao serem questionados se o presidente está realizando bom trabalho; 38,7% responderam ‘sim’ e 5,1% não souberam ou não opinaram.

Confira abaixo a pesquisa completa: