O instituto Paraná Pesquisas divulgou, na tarde desta terça-feira (10), os mais recentes números da corrida eleitoral à Prefeitura de Belo Horizonte para as Eleições 2020. Se o pleito fosse nesta data, 53% dos entrevistados reelegeriam o atual gestor, Alexandre Kalil. O estudo também trouxe dados sobre a aprovação dos governos municipal, estadual e federal.

Entre os resultados, o destaque está na indefinição da maioria do eleitorado belo-horizontino quando é questionado em quem votaria livremente. Com questionamento espontâneo (ou seja, quando é feita a pergunta ao entrevistado de forma ampla, sem apresentar nomes de candidatos), 69% afirmaram que não sabem em quem votariam. Outros 17,4% disseram que reelegeriam Kalil. Em terceiro lugar, 8,9% dos ouvidos declarou que votaria em ninguém.

Já em situação estimulada (ou seja, quando são apresentados os nomes de candidatos durante a entrevista), 53% escolheriam Kalil; 17,4% apostariam em Mauro Tramonte; e 10% em nenhum. Aqueles que não sabem somaram 4,5%. Em seguida, vieram os seguintes nomes:

Não sabe - 4,5%

Nenhum - 10,0%

Alexandre Kalil - 53,0%

Mauro Tramonte 17,4%

João Vítor Xavier - 2,9%

Áurea Carolina - 2,7%

Eros Biondini - 2,6%

Professor Wendel - 1,7%

Gabriel Azevedo - 1,3%

Reginaldo Lopes - 1,2%

Luísa Barreto - 0,8%

Mateus Simões - 0,8%

André Janones - 0,7%

Bruno Engler - 0,4%

Por fim, o Paraná Pesquisas utilizou um terceiro formato de pergunta, em que é dada ênfase ao momento da votação. À pergunta "Se as eleições para Prefeito(a) de Belo Horizonte fossem hoje e os(as) candidatos(as) AGORA fossem esses(as), em quem o(a) Sr(a) votaria?", Kalil novamente sairia na frente, com 54,9%. Em seguida, com 13,3%, estaria "Nenhum"; e, em terceiro, Patrus Ananias, com 8,7%. Veja os números abaixo:

Não sabe - 5,7%

Nenhum - 13,3%

Alexandre Kalil - 54,9%

Patrus Ananias - 8,7%

João Vítor Xavier - 3,6%

Eros Biondini - 3,1%

Áurea Carolina - 2,7%

Professor Wendel - 2,0%

Marcelo Álvaro Antônio - 1,5%

Gabriel Azevedo - 1,4%

Luísa Barreto - 1,2%

Mateus Simões - 1,0%

André Janones - 0,8%

Outros dados que ajudam a entender o pensamento do eleitor belo-horizontino foram traçados com algumas questões relativas à possibilidade de votar ou não em um candidado. Foi perguntado: "Com relação ao Sr. __________________, o Sr(a) diria que:". Veja a tabela abaixo:

Clique na imagem para ampliá-la

Avaliação do Governo Federal

O instituto paranaense também trouxe informações sobre a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Veja abaixo:

A administração do presidente Jair Bolsonaro está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?

Ótima - 11,4%

Boa - 23,9%

Regular - 28,2%

Ruim - 9,6%

Péssima - 24,9%

Não sabe/ não opinou - 1,9%

De uma maneira geral, o Sr(a) diria que aprova ou desaprova a administração do presidente Jair Bolsonaro até o momento?

Aprova - 48,8%

Desaprova - 47,5%

Não sabe/ não opinou - 3,7%

Avaliação do Governo Estadual

Veja abaixo os dados referentes à avaliação do governo Romeu Zema:

Em sua opinião, a administração do Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?

Ótima - 4,8%

Boa - 27,5%

Regular - 34,2%

Ruim - 12,4%

Péssima - 18,8%

Não sabe/ não opinou - 2,4%

De uma maneira geral, o Sr(a) me diria que aprova ou desaprova a administração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, até o momento?

Aprova - 48,9%

Desaprova - 46,5%

Não sabe/ não opinou - 4,5%

Avaliação da Administração Municipal

Veja abaixo os dados referentes à avaliação prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil:

Em sua opinião, a administração do Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?

Ótima - 16,0%

Boa - 42,1%

Regular - 27,5%

Ruim - 6,4%

Péssima - 6,2%

Não sabe/ não opinou - 1,8%

De uma maneira geral, o Sr(a) diria que aprova ou desaprova a administração do Prefeito Alexandre Kalil até o momento?

Aprova - 74,6%

Desaprova - 22,5%

Não sabe/ não opinou - 2,9%

A pesquisa

De acordo com o Paraná Pesquisas e em conformidade com as regras de amostra representativa, os resultados gerais da pesquisa têm 95% de grau de confiança e margem estimada de erro de, aproximadamente, 3,5%.

Entre a última quarta-feira (4) e essa segunda (9), foram entrevistados pessoalmente 840 eleitores, com 16 anos ou mais, respeitando critérios de estratificação por sexo, faixa etária, grau de escolaridade e posição geográfica.

Ainda segundo a empresa, foram auditadas simultaneamente à sua realização, no mínimo, 15% das entrevistas.

A pesquisa de Opinião Pública de BH está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º MG-05657/2020 para o cargo de Prefeito.