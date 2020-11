Com quase 90% dos votos apurados em Belo Horizonte, na noite deste domingo (15), quais serão os próximos passos da política? Esse é um dos pontos abordados pelo coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, Robson Sávio, em uma live, que vai começar às 22h55, no Instagram do Jornal Hoje em Dia.

A repórter Maria Amélia Ávila vai conversar com o especialista sobre quais mudanças podemos esperar no cenário político local e nacional a partir dos resultados das eleições.

Confira a entrevista no @jornalhojeemdia.

