Pete Davidson apareceu no palco de um clube nos Estados Unidos na véspera de ano novo, voltando a trabalhar duas semanas depois de uma mensagem perturbadora no Instagram.



Em meados de dezembro do ano passado, o comediante e ex-namorado da cantora Ariana Grande causou preocupação após divulgar, nas redes sociais, mensagens que poderiam sugerir suicídio. O ex-noivo de Ariana Grande disse que "não quer mais estar nesta terra". Ele sofre com transtorno de personalidade borderline, que afeta a forma com a qual a pessoa se relaciona com o outro. A postagem foi apagada.



De acordo com o jornal New York Times, o comediante fez dois shows com ingressos esgotados na segunda-feira (31), um em Boston e outro no subúrbio de Medford.



A publicação revela que Pete Davidson até brincou sobre o fim do relacionamento com Ariana Grande.