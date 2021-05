Profissionais de marketing sempre estão atentos a tendências e novidades para emplacar campanhas e produtos com assuntos em alta. Copa do mundo, jogos olímpicos, assim como panamericanos, Carnaval, Natal, Super Bowl, tudo é pretexto para lançar um produto relacionado, inclusive no cinema.

A Fiat, em 2013, lançou a edição Bravo Wolverine para marcar a estreia do longa-metragem estrelado pelo mutante canadense nos cinemas. Mas, geralmente, isso ocorre quando o assunto está em alta, muito diferente da novidade da Peugeot.

Recentemente, a marca do leão anunciou o lançamento de uma versão do SUV 2008 inspirada em Star Wars. Agora ela apresenta do Brasil 2008 Skywalker, que chega como edição especial, com apenas 310 unidades, por R$ 121.990.

A grande questão é que o último filme da franquia “Star Wars” foi lançado em 2019 (Ascensão Skywalker). Depois disso, teve apenas o seriado “The Mandalorian”, para Disney Plus, e que não aborda Luke e Anakin (Darth Vader), que emprestam sobrenome para o carro. Ou seja, o SUV caiu de paraquedas bem depois da galáxia muito distante ter sido salva pela enésima vez.

E, se não bastasse, quem espera por uma conversão do jipinho francês numa espécie de Millenium Falcon sobre rodas, é melhor tirar o sorriso do rosto. A edição conta apenas com adesivo da Aliança Rebelde nas portas, assim como outro na tampa do porta-malas grafado “Skywalker”, e nos tapetes. Outro “brinde” é um ano de assinatura do serviço Disney Plus.

De resto é o mesmo 2008 Griffe com motor THP 1.6 de 173 cv e transmissão automática de seis marchas. Por dentro ele conta com o que já é de praxe na versão base, como direção elétrica, ar-condicionado digital, bancos com revestimento parcial em couro e multimídia (com Android Auto e Apple CarPlay).

Para piorar, o preço da edição (R$ 122 mil) é R$ 3 mil mais cara que os R$ 119 mil cobrados pelo 2008 Griffe (dessa galáxia). Um acréscimo salgado, apenas para uma adicionar adesivos e dar acesso ao streaming do Mickey, que custa R$ 28 por mês.

Haja força, não é jedi?

