A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam na manhã deste sábado, por volta de 8h, mais de meia tonelada de cocaína no Porto do Rio de Janeiro. Agentes da Delegacia de Repressão às Drogas (DRE) e do fisco encontraram cerca de 551,5 quilos da droga em um contêiner que teria como destino a Europa.



A droga foi localizada durante fiscalização de rotina e depois encaminhada para uma unidade da Polícia Federal, indicou a Assessoria de Imprensa da Superintendência da PF no Rio. Agentes envolvidos na operação disseram que a droga passaria pelo Porto de Roterdã, na Holanda, e seguiria depois para o Oriente Médio, com destino final em Israel, conforme informações da TV Globo.



Tráfico de cocaína em portos



A Polícia Federal realizou nesta terça, 27, diferentes operações para combater o envio de drogas por meio de Portos do País. As Operações Alba Vírus e The Wall foram deflagradas para desarticular grupos de criminosos que traficaram ao menos seis toneladas de cocaína para países da Europa por meio dos portos de Santos, Paranaguá e Navegantes.



Ao todo foram expedidos 75 mandados de busca e apreensão e 42 ordens de prisão. Na 'Alba Vírus' foram apreendidos US$ 7,2 milhões e R$ 1,6 milhão em espécie, além de 10 carros de luxo e 26 caminhões.