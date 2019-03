A Polícia Federal (PF) prendeu 16 passageiros do navio de turismo Costa Favolosa levando 300 quilos de cocaína em suas bagagens nesta quarta-feira, 27. A apreensão ocorreu em Santos, no litoral paulista. O barco fazia uma escala no cais santista antes de seguir viagem para a Europa. Foram presos dez brasileiros, três belgas e três franceses, oito mulheres e oito homens, todos jovens com menos de 30 anos.



A PF investiga se os suspeitos eram usados como "mulas" - contratados apenas para o transporte - ou fazem parte de uma organização internacional de tráfico de entorpecentes. Nenhum deles tinha antecedentes criminais.



A droga com alto nível de pureza foi descoberta pelos agentes de segurança do navio, durante inspeção eletrônica das bagagens despachadas pelos suspeitos. Além da cocaína, cada mala continha cerca de US$ 1 mil, que poderia ser um adiantamento pelo transporte do entorpecente.



Acionada, uma equipe da PF subiu a bordo do navio e prendeu os suspeitos. Eles foram levados para a delegacia da Polícia Federal no próprio terminal de passageiros e, depois de autuados, seguiram para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Vicente, cidade vizinha. No início da noite, o navio recebeu autorização para seguir viagem. O Costa Favolosa ainda passaria por outros portos brasileiros antes de seguir para destinos na Espanha e na Itália.



Em nota, a Costa Cruzeiros, empresa responsável pelo navio, informou que a apreensão da droga aconteceu "durante as atividades rotineiras de controle realizadas pelos agentes de segurança no navio Costa Favolosa, enquanto atracado no Porto de Santos".



Ainda segundo a empresa, conforme os protocolos, a ocorrência foi imediatamente relatada às autoridades federais e locais. "A investigação está em andamento e, por esse motivo, a companhia não pode dar mais detalhes, mas o comando do navio segue fornecendo assistência completa", informou.