Um homem foi preso em Portugal, neste sábado (28), suspeito de tentar invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A operação da Polícia Federal contou com a colaboração da polícia portuguesa, informou a CNN Brasil.

A operação Exploit, que visa encontrar os responsáveis pelo ataque sofrido pelo sistema do TSE no primeiro turno das eleições municipais, no dia 15, também realiza diligências em Minas Gerais e São Paulo, onde são cumpridos três mandados de busca e apreensão e três medidas cautelares de proibição de contato entre investigados mineiros.

As investigações teriam apontado que um grupo de hackers brasileiros e portugueses, liderados por um cidadão do país europeu, foi responsável pelos ataques criminosos aos sistemas do TSE no primeiro turno das eleições.