O piloto de G3 Luca Seripieri Filho, de 19 anos, se envolveu às 14h de sábado (22) em um acidente no condomínio Quinta da Baronesa, em Bragança Paulista (SP). Ele dirigia um Mini Cooper quando bateu em uma árvore.



No veículo, com ele, estavam quatro estudantes entre 18 e 20 anos - que foram socorridos e posteriormente levados ao Hospital Sírio Libanês, na capital. Thais Marmo Novak, de 18 anos, não resistiu e morreu no domingo (23). Outras vítimas não correm risco.



O caso foi registrado pela Polícia Civil inicialmente como lesão corporal culposa e posteriormente como homicídio culposo - e está sob investigação. Luca é filho de José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp. A família Seripieri lamentou a morte de Thais.