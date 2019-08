O marketing é uma área de estudo que se atualiza todos os dias. Mas alguns fundamentos são pétreos. Entre eles a diversificação de produtos para atender aos anseios, sonhos e dores dos consumidores. Isso é fato. E quando estamos falando de automóveis, uma estratégia é ampliar a lista de versões de um modelo, com alterações sutis que não impactem na economia de escala e no custo de produção. E nada mais eficaz que uma versão aventureira aqui, outra “esportiva” ali para atingir as metas estipuladas.

Nessa toada, a Fiat acaba de apresentar a versão HGT para o sedã Cronos. Ela chega para figurar no topo da linha ao preço inicial de R$ 78.490. Dentro da família Argo/Cronos, a sigla corresponde a uma derivação esportiva. No entanto, é preciso deixar claro que trata-se de versões de apelo cosmético, vulgarmente apelidadas de “esportivadas”.

E a razão é bem simples: o Cronos tem tido dificuldades para emplacar no mercado. De janeiro a julho, foram apenas 12,3 mil unidades licenciadas, de acordo com a Fenabrave. Para se ter uma ideia, o Prisma, concorrente direto e líder do segmento de sedãs, emplacou 49.233 unidades no mesmo período. O Virtus anotou 25 mil carros.

Assim, ampliar as opções é uma maneira de alcançar diferentes perfis de consumidores, usando um mesmo conjunto mecânico. A versão adota motor 1.8 de 139 cv e caixa automática de seis marchas, que também equipam as versões Drive 1.8 AT6 e Precision 1.8 AT6, reajustadas para R$ 69.990 e R$ 75.490, na ordem.

Boca da espera

O Cronos “apimentado” andava na prancheta há um bom tempo. Foi exibido como conceito no Salão do Automóvel de São Paulo. Mas a versão de produção é um pouco menos carregada na maquiagem.

O conceito contava com apliques nas laterais e demais firulas. No HGT, sobrou apenas o aerofólio preto. Completa o conjunto as rodas aro 18, retrovisores e opção de teto, na mesma tonalidade do aplique do porta-malas.

Receita antiga

A onda dos automóveis “esportivados” é antiga no mercado brasileiro e a Fiat tem grande experiência nesse nicho. Modelos como Palio, Uno, Siena e até mesmo a pacata minivan Idea tiveram versões invocadas que levavam o emblema Sporting.

Mas não são só os italianos que temperam carros com pimenta biquinho, que não arde. A Chevrolet por muito tempo maculou a sigla SS com versões fantasiadas do Corsa e Montana. A Volkswagen também já entrou na onda com Fox Pepper, assim como a Renault com o Sandero GT Line, a Hyundai com o HB20 R-Spec e a Ford com o Fiesta Sport.

De acordo a Fiat, a versão foi elaborada para o consumidor que busca um carro com apelo esportivo, mas não abre mão de um sedã familiar. “A sigla HGT tem muito valor na Fiat, desde o Brava e agora no Argo. Ela remete a esportividade. Poderíamos ter colocado a mesma barra estabilizadora do Argo, mas isso o deixaria muito duro, o que não é o que um consumidor de sedã busca. E nós queremos atingir 10% do mix com essa versão”, explica o assessor técnico da FCA, Ricardo Dilser.

Conteúdos

Explicações de mercado à parte, fato é que o Cronos HGT é a versão mais recheada que o consumidor pode levar para casa, sem precisar gastar os tubos com opcionais. De série, conta com itens como direção elétrica, ar-condicionado digital, módulo multimídia (com USB, Apple CarPlay e Android Auto), sensor de ré, vidros elétricos nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos.

Ele também conta com rodas de liga leve aro 17, faróis de neblina e pode receber opcionais, como teto bicolor, bancos de couro, câmera de ré, bolsas laterais e o pacote Kit Tech 2 que inclui: partida sem chave, retrovisor com rebatimento elétrico e luz de conforto (aquela luzinha que ilumina o chão quando se abre a porta), sensor de chuva, acendimento automático dos faróis e retrovisor interno eletrocrômico.

Ou seja, o HGT se comporta como qualquer Cronos: suave como pimenta biquinho no prato.