O ambiente é familiar e o cheirinho que sai do forno à lenha, convidativo. Como se não bastasse a combinação entre pizza boa e caseira, o restaurante ainda acolhe todo tipo de público, do mais velho ao mais jovem. Cenário perfeito para saborear receitas que, há 18 anos, conquistaram o paladar dos belo-horizontinos, a Pizza Caraíva tem atributos de sobra para atrair e fidelizar a clientela.

Localizado no bairro Anchieta, Zona Sul da capital, o estabelecimento tem um cardápio diversificado com mais de 45 sabores – dentre variações da marguerita, veganas, com carne, vegetarianas, com frutos do mar e peixes, além das doces e exóticas – e extensas cartas de cervejas artesanais e vinhos para harmonizar com os pratos. Também há opções de entrada como bruschettas e carpaccios.

Por trás das delícias que saem da cozinha está o proprietário e chef Zé Mu, que comanda a casa há 32 anos – desde quando funcionava na Bahia. Esposa dele, sócia na Pizza Caraíva, Alessandra Haiat orgulha-se da relação construída com os clientes. "Abrange todos os públicos. Isso é muito legal. É uma pizzaria boa para ir de casal, inclusive temos várias histórias de casais que tiveram o primeiro encontro e fizeram o pedido de casamento aqui e que, agora, comemoram os aniversários da união com os filhos", comenta, acrescentando que a casa recebe bem de crianças a "velhinhos de cabeça branca".

Alessandra e Zé Mu, marido e mulher à frente da pizzaria, que nasceu na Bahia e celebra 18 anos em BH

Promoções da semana

Para celebrar a maioridade do estabelecimento, são oferecidos mais do que sabores de dar água na boca. Para abrir o apetite e acompanhar as refeições, promoções de drinks e bebidas ao longo de toda a semana. As terças, por exemplo, são dedicadas às cervejas artesanais. Na compra de duas garrafas, a segunda (de menor valor) sai pela metade do preço. Às quartas, é a vez do gim. São oferecidas cinco opções de drinks com a bebida sensação do momento. Já as quintas são para os amantes do vinho. Quem quiser levar a garrafa de casa não paga taxa de rolha. E quem preferir escolher um rótulo lá mesmo entra na rodada dupla, ou melhor, na taça dupla – na compra de uma, ganha outra. A playlist fica por conta de um DJ que replica as músicas do cardápio (as pizzas têm nome de bandas e músicos), do rock ao blues.

Em 2013, a Pizza Caraíva recebeu o prêmio Top of Mind, a partir de pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que congratula as marcas mais lembradas pelos brasileiros. Em 2017, foi eleita como a melhor pizzaria de BH no prêmio "Os melhores de BH", do Portal BHAZ. A Pizza Caraíva nasceu em 1986, em uma primeira temporada em Arraial D’Ajuda, na Bahia. Em 1995, chegou a Caraíva, no mesmo Estado. Primeira pizzaria da vila, foi eleita a melhor pizza do Sul da Bahia. Em BH, a história começou em 2002.

SERVIÇO:

Pizza Caraíva

Endereço: Rua Itapema, 19 - bairro Anchieta - Belo Horizonte/MG

Telefone: (31) 2555-0613

Horário de funcionamento: terça e quarta-feira, das 18h à meia-noite; quinta e sexta-feira, das 19h à 1h; sábado, das 19h à 1h; e domingo, das 19h à meia-noite

Site: pizzacaraiva.com.br

Instagram: @pizzacaraiva