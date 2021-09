Toda virada de geração de consoles é sempre a mesma história. Muitas promessas, mas poucos títulos de peso no primeiro ano de vendas. Sony e Microsoft sabem muito bem como a banda toca. Assim, é sempre bom lembrar a freguesia sobre as novidades para as próximas semanas e aquelas que só Deus sabe. Na semana passada, a japonesa promoveu a edição 2021 do PlayStation Showcase, que indicou novidades para PS5 e também para o veterano PS4.

A grande maioria dos anúncios foi uma reprise da edição passada. No entanto, agora temos datas de produções de peso e uma novidade que promete.

Gran Turismo 7

Uma das principais franquias PlayStation retorna em março com edições para PS5 e PS4. O game chega para celebrar os 25 anos de “Gran Turismo”, que estreou em 1996 no PS1.

O título volta a focar no modo campanha, com desenvolvimento do piloto, além de permitir que o jogador modifique totalmente os carros, tanto no quesito estético quanto mecânico.

Um lance legal de “GT7” é que ele volta com a loja de usados. Esse recurso esteve presente até o quinto game da série. A vantagem da lojinha é poder comprar carros com valores mais baratos, o que facilita a vida de quem está começando no game. Claro que é preciso dar um trato na caranga para recuperar o vigor de um carro novo.

Apesar de rodar no PS4 e PS5, a versão do topo de linha contará com melhorias de imagem e inteligência artificial, assim como funções para o DualSense.

God of War Ragnarök

Também com edições para PS5 e PS4, “God of War Ragnarök” ganhou novo trailer. Agora é possível ver detalhes do gameplay.

A história é uma continuação quase imediata do título de 2018. Kratos e Atreus seguem suas vidas em terras nórdicas. Mas como é de costume sempre tem alguém batendo na porta para acertar uma treta antiga.

No game, o guerreiro espartano volta a enfrentar mais uma vez as divindades do Ragnarök (o Olimpo da mitologia viking). Ele vai ter que se resolver com o próprio Thor.

Para detonar o cara do martelo, Kratos terá à sua disposição o machado Leviathan e as clássicas Lâminas do Caos. Agora é saber quando o game chega.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Um game que merecia um remake é “Star Wars: Knights of the Old Republic”. Com versões para PS5 e PC, esse RPG fez sucesso nos anos 2000.

No game, o jogador tem como protagonista um jovem que busca o caminho dos Jedi, mas podem pender para o lado dos Sith, de acordo com suas ações.

Imenso, o jogador adiciona personagens, desenvolve poderes e armas, numa história épica que se passa 19 mil anos antes dos acontecimentos da trilogia original de “Star Wars”.

Ainda sem data de lançamento, o remake de “KotOR” promete ser um daqueles games para o amigo esquecer do convívio social.

Marvel’s Wolverine

Com um teaser de menos de um minuto, o cenário de um bar detonado, um sujeito de camisa de flanela no balcão e um desafeto chegando por trás com uma faca poderia ser qualquer coisa. Mas, quando o cara do balcão projeta suas garras de adamantium, a história muda.

“Marvel ‘s Wolverine” é a nova produção exclusiva para PS5 e ficará novamente a cargo da Insomniac, que produziu o excelente “Marvel ‘s Spider-Man” (que também teve continuação anunciada). Ainda não se sabe se o game seguira o formato mundo aberto, como no título do Amigo da Vizinhança. A data de lançamento também não foi confirmada.

Alan Wake Remastered

Lançado em 2010 para Xbox 360 e PC, “Alan Wake” retorna em outubro num remaster que transporta o game para PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Este Action-Adventure com pitadas de Survival Horror coloca o jogador na pele do personagem que dá nome ao game.

Alan Wake precisa resolver o paradeiro de sua esposa. O protagonista é um famoso escritor que sai de férias com sua esposa no interior do Estado de Washington. De repente, acorda num carro no meio da estrada e sem a sua companheira.

A partir daí, tem início a história. O game mistura tiro, exploração e terror, numa pegada que remete a “Resident Evil” e “Silent Hill”. O bom desse game é o preço: R$ 100. Uma ninharia nos dias de hoje, em que algumas edições superam os R$ 500.