Estamos em 2020, mas o dia de votação municipal ainda é marcado pela sujeira nas ruas da cidade. Neste domingo (15), desde as primeiras horas do pleito, ruas de vários bairros de Belo Horizonte já estavam abarrotados de 'santinhos' com números e rostos de vários postulantes aos cargos de prefeito e vereador.

Na porta do Colégio Estadual Central, zona eleitoral do atual prefeito, Alexandre Kalil, e de outras personalidades da política, o risco de que uma pessoa escorregar e cair por conta dos inúmeros papéis espalhados pelo chão é iminente.

Entretanto, em outros locais, a situação era diferente. No bairro Floresta, por exemplo, a porta do Colégio Nossa Senhora das Dores - localizado na rua Itajubá - amanheceu e, até o fechamento desta matéria, permaneceu com aparência de limpeza maior em relação aos anos anteriores.

Ocorrência

De acordo com informações da Polícia Federal, um homem de 20 anos foi detido no bairro Tupi B, na região Norte da capital, por promover "derramamento de santinhos" na rua Olegário Mariano.

Leia também:

Votação em faculdade do Buritis tem manhã de alta adesão e reclamações sobre distanciamento

VÍDEO: Com 'colinha na mão', votação pode demorar menos de dez segundos

Pleito novo, sujeira velha: santinhos de candidatos deixam imundas as ruas de BH