Policiais civis e membros do Ministério do Público do Rio de Janeiro (MPRJ) estão cumprindo nesta quarta-feira, (13) 16 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de envolvimento com os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Segundo o MPRJ, a ação é uma continuidade da Operação Lume, desencadeada ontem (12), que cumpriu 34 mandados de busca e apreensão e resultou na prisão preventiva de dois acusados do crime: o policial militar reformado Ronnie Lessa, acusado de efetuar os disparos, e o ex-PM Élcio Queiroz, acusado de dirigir o carro que levava Ronnie.

De acordo com o MPRJ, o objetivo dos mandados de hoje é apreender eventuais documentos, mídias eletrônicas, celulares, armas e munições de pessoas identificadas na investigação por ligação com Ronnie Lessa e Élcio Queiroz.





Leia mais:

Caso Marielle: Polícia Civil cumpre novos mandados de busca

PM acusado de matar Marielle se envolveu com bicheiro e já sofreu atentado

Operação sobre caso Marielle foi vazada, confirmou um dos alvos