As polícias Civil e Militar estão à procura de um motociclista, aparentemente um entregador de comida por aplicativo, suspeito de ter assassinado um rapaz de 22 anos com 17 tiros na tarde de segunda-feira (28), no bairro Padre Miguel, em Santa Luzia, na Grande BH.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO), a vítima estava dentro de um veículo, próximo da casa dele, quando o suspeito chegou de moto e disparou várias vezes.

O rapaz chegou a ser socorrido por vizinhos para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser atendido.

Segundo a Polícia Militar, a vítima havia saído do sistema prisional, onde cumpria pena por roubo, no mês de março deste ano. Não há informações sobre as motivações do crime.

Investigação

A polícia teve acesso a imagens de um circuito de segurança que flagrou o momento em que o criminoso fugia do local após o homicídio. O suspeito estava em uma moto vermelha, usava calça jeans, blusa vermelha e um capacete branco. Nas costas carregava uma mochila de entrega de comida por aplicativo.