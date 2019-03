A escola estadual Raul Brasil, de Suzano, que foi invadida na manhã desta quarta-feira (13), por atiradores, estava isolada por volta das 12h sob o risco de ainda haver artefatos explosivos no interior. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estão fazendo uma varredura na unidade.



"A preocupação nesse momento é desmantelar os artefatos explosivos, prestar socorro às vítimas e atender as famílias", disse o coronel Salles, da PM. Ele não informou quantos artefatos desse tipo foram encontrados no local. Os atiradores, segundo Salles, estavam com um revolver calibre 38, uma besta, um arco e flecha e os explosivos.