O advogado do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, chegou na manhã desta sexta-feira, 8, na sede da Polícia Federal de Curitiba, onde Lula está preso, para discutir estratégias para a soltura do ex-presidente.



Em sua conta pessoal no Twitter, o advogado afirmou que a defesa irá "sugerir a ele (Lula) o protocolo imediato de um pedido ao juízo da execução para que ele saia da prisão com base no julgamento de ontem do STF, sem prejuízo de continuarmos a priorizar o HC da suspeição".



A movimentação da defesa do ex-presidente da República vem depois da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proíbe prisões após 2ª instância, como Lula foi julgado.