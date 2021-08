Apresentada na manhã desta segunda-feira, mas ainda sem texto finalizado, a PEC dos precatórios será detalhada na tarde desta segunda-feira (9) por representantes do governo no Palácio do Planalto. A proposta visa liberar recursos para o reajuste do programa que substituirá o Bolsa Família, chamado de Auxílio Brasil. O ministro João Roma deverá fazer os esclarecimentos sobre a implementação do novo programa.

