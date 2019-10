O título de cidadão honorário concedido pela prefeitura de Paris ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 3, fez com que a hashtag "#LulaNobelDaPaz" ascendesse entre os três assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.



A hashtag tem sido fomentada por apoiadores do ex-presidente, movimentos sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), e parlamentares de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente do PT.



Às 16h10 desta sexta-feira, 4, o termo estava entre em terceiro lugar entre os principais assuntos comentados no Brasil na plataforma.



De acordo com a plataforma "trends24", que monitora os assuntos mais comentados do Twitter, o "#LulaNobelDaPaz" entrou no "Top 10" por volta do meio-dia desta sexta.



Em comunicado oficial, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, afirmou ter dado o título a Lula em homenagem às ações do ex-presidente durante seu mandato no Executivo federal, e pelo fato de ele ter tirado da extrema-pobreza 30 milhões de brasileiros entre 2003 e 2011.