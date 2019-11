O ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Cesar Asfor Rocha afirmou que vai processar judicialmente o ex-ministro Antônio Palocci (Fazenda e Casa Civil/Governos Lula e Dilma), que o delatou por suposta propina para enterrar a Operação Castelo de Areia, em 2010. Em nota divulgada por sua Assessoria, Asfor Rocha chamou Palocci de "delinquente".

Polícia Federal deflagrou a Operação Apiuss com base na delação premiada de Palocci

"Palocci dissemina mentiras com base no que diz ter ouvido falar", reagiu Asfor Rocha. "Por falta de consistência e provas, essa mesma "delação" foi recusada pelo Ministério Público Federal."



Nesta quinta (7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Apiuss, fase da Lava Jato em São Paulo, com base na delação premiada de Palocci.



Agentes federais fizeram buscas na residência de Asfor Rocha, em Fortaleza.



Hoje aposentado, o ex-ministro mantém escritório de advocacia em São Paulo, que não foi vasculhado.



Em um anexo de sua colaboração, Palocci disse que a empreiteira Camargo Corrêa teria repassado R$ 50 milhões para o governo do PT viabilizar o sepultamento da Castelo de Areia - investigação aberta em 2009, envolvendo a construtora e supostos pagamentos, em forma de "doações", a políticos de diversos partidos.



Parte do dinheiro teria sido destinado ao então presidente do STJ que, naquele ano, liminarmente, suspendeu a Castelo de Areia - decisão depois confirmada no mérito pela Sexta Turma da Corte e, mais tarde, pelo Supremo Tribunal Federal.



"Pelas falsidades, agora repetidas, o ex-ministro César Asfor Rocha registrará notícia-crime na Procuradoria-Geral da República e moverá ação penal contra o delinquente, além de ações cíveis por danos causados à sua imagem e à do escritório", destacou o ex-presidente do STJ.



Leia a íntegra da nota divulgada pela assessoria do ex-presidente do STJ César Asfor Rocha



"Não é verdade que o escritório César Asfor Rocha Advogados tenha sido alvo de busca e apreensão, como se divulgou. Palocci dissemina mentiras com base no que diz ter ouvido falar. Por falta de consistência e provas, essa mesma 'delação' foi recusada pelo Ministério Público Federal.



Pelas falsidades, agora repetidas, o ex-ministro César Asfor Rocha registrará notícia-crime na Procuradoria-Geral da República e moverá ação penal contra o delinquente, além de ações cíveis por danos causados à sua imagem e à do escritório."



Com a palavra, a defesa de Palocci



