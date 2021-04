O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, é o entrevistado do Sem Censura desta segunda-feira (19). O programa será transmitido ao vivo, às 21h30, dos estúdios da TV Brasil, em Brasília.

A apresentadora Marina Machado conversa com Heleno sobre as substituições ministeriais e da Defesa; o posicionamento do governo no enfrentamento à Covid-19; as ações do GSI; a defesa da Amazônia e sobre segurança e ações nas fronteiras.



Heleno foi o primeiro comandante da Força Militar da Missão da Nações Unidas para Estabilização do Haiti

Natural de Curitiba, Heleno foi o primeiro comandante da Força Militar da Missão da Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah), entre maio de 2004 e agosto de 2005. Ao retornar do Haiti, assumiu a chefia do Gabinete do Comandante do Exército. Foi comandante militar da Amazônia e, desde 2011, é general da reserva por ter completado 12 anos de oficial general.

A temporada 2021 do Sem Censura tem edições semanais, com uma hora de duração. A jornalista Marina Machado também atua como mediadora do programa, que conta com a participação de dois debatedores.

Em seu novo formato, com linguagem clara e ritmo ágil, o Sem Censura explora perguntas dos debatedores e respostas do convidado em um bate-papo direto. O público pode interagir e enviar perguntas por meio da hashtag #novoSemCensura.

Serviço:

Sem Censura – Ministro do GSI, Augusto Heleno

Ao vivo

Segunda-feira, 19 de abril, às 21h30, na TV Brasil

