O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou hoje (13) o premiê britânico, Boris Johnson, pela vitória nas eleições realizadas ontem (12) no Reino Unido e disse que está disposto a trabalhar no fortalecimento das relações entre os dois países.

“Cumprimento os britânicos e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pela grande vitória de ontem. Brasil e Reino Unido compartilham o apreço à autodeterminação e à soberania”, escreveu em publicação na sua conta pessoal no Twitter. “Estamos dispostos a trabalhar no fortalecimento de nossas relações e na construção de uma parceira cada vez mais sólida e benéfica para nossos povos”, completou em uma segunda postagem.

Os votos das eleições dessa quinta-feira (12) ainda estão sendo contados, mas o Partido Conservador já conquistou maioria absoluta, ultrapassando os 326 lugares necessários para ter a maioria no Parlamento.

Johnson está na liderança do Partido Conservador desde a renúncia, em julho, de Theresa May, e tem a missão de concretizar o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Jeremy Corbyn, derrotado pelo Partido Trabalhista, admitiu que o resultado "é decepcionante".





