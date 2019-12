O presidente Jair Bolsonaro foi submetido a procedimento para retirada de lesões de pele na face e na orelha, informou nesta quinta-feira (12) o Palácio do Planalto, em nota. A intervenção ocorreu ontem à tarde, no Hospital da Força Aérea, em Brasília, e também incluiu tratamento para lesões no tórax e no antebraço, utilizando técnica de resfriamento.

"Foram realizados alguns procedimentos como retirada de lesão verrucosa na face e na orelha, além de crioterapia em lesões no tórax e no antebraço, provocadas pelo excesso de exposição solar. O material segue para análise laboratorial, como é de rotina", informou Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Em conversa com jornalistas ontem a tarde, após retornar do hospital, Bolsonaro chegou a mencionar a suspeita de câncer de pele, mas afirmou estar bem de saúde. Ele manteve a agenda prevista para esta quinta-feira (12), onde participou de evento em Palmas (TO), ao lado do governador Mauro Carlesse, e ainda participa de formatura de cadetes do Instututo Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro.

O retorno a Brasília está previsto para às 23h.

